Ник Янг: "Лучший снайпер "Голден Стэйт"? Стив Керр"

Новичок "Голден Стэйт" Ник Янг, отвечая на вопрос фаната в Твиттере, в шутку назвал главного тренера команды Стива Керра ее лучшим специалистом по дальним броскам. 32-летний защитник перешел в "Уорриорз" на правах свободного агента, подписав контракт на год. В минувшем сезоне он реализовывал 40,4 процента трехочковых бросков, выступая за "Лейкерс".

Напомним, что Керр большую часть карьеры провел в "Чикаго" и "Сан-Антонио", в составе которых он выиграл пять чемпионских титулов. Будучи игроком, он забрасывал 45,4 процента "трешек".