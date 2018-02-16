"Милуоки" уступил "Денверу", несмотря на трипл-дабл Адетокумбо

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер" на выезде обыграл "Милуоки" – 134:123. За всю встречу "Бакс" вели в счете всего дважды (оба раза – с перевесом в два очка). "Денвер" одержал третью победу подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Милуоки" - "Денвер" - 123:134 (28:35, 34:39, 26:33, 35:27)

М: Адетокумбо (36 + 13 передач + 11 подборов), Бледсоу (27), Миддлтон (17).

Д: Йокич (30 + 17 передач + 15 подборов), Харрис (28), Мюррей (26).