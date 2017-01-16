"Милуоки" проиграл "Атланте", несмотря на 33 очка Адетокумбо

"Атланта" в матче регулярного чемпионата НБА обыграла на своей площадке "Милуоки". Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо, набравший 33 очка. В еще одном матче "Торонто" одержал победу над "Нью-Йорком".

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Нью-Йорк" - 116:101 (27:26, 42:28, 27:8, 20:39)

Т: Дерозан (23), Пауэлл (21), Кэрролл (20).

Н: Энтони (18), Холидэй (17), Роуз (16).

"Атланта" - "Милуоки" - 111:98 (36:36, 24:17, 28:30, 23:15)

А: Бэйзмор (24), Даниливи (20), Миллсэп (18).

М: Адетокумбо (33), Монро (13), Боргдон (12).