Милош Теодосич: "Перешел в "Клипперс" из-за Блэйка и Деандре. Это лучшая связка в НБА"

Новичок "Клипперс" Милош Теодосич отметил, что в преддверии нового сезона у него изменилась подготовка. Серб считает, что в НБА его ждет более силовой баскетбол.

– Я долгое время собирался приехать в НБА, но был связан контрактом, – цитирует Orange Country Register Теодосича. – Я приехал впервые, когда у меня уже не было обязательств. Я воспользовался шансом.

Главное отличие в подготовке – это работа над своим телом. В НБА меня будет ждать более атлетичный баскетбол. По крайней мере, мне не нужно будет играть против Беверли. Хорошо, что мы в одной команде. Мне хотелось перейти в "Клипперс" из-за Блэйка и Деандре. Это лучшая связка в НБА.