Метта Уорлд Пис вошел в тренерский штаб фарм-клуба "Лейкерс"

Форвард Метта Уорлд Пис (ранее известный как Рон Артест) назначен тренером по развитию игроков в "Саус-Бэй Лейкерс", сообщает пресс-служба НБА. 37-летний баскетболист официально не объявлял о завершении карьеры. Последние два сезона он выступал за "Лейкерс" и решил присоединиться к тренерскому штабу фарм-клуба калифорнийцев из G-League, после того как ему не предложили новый контракт.

За свою карьеру в НБА Метта Уорлд Пис также играл за "Чикаго", "Индиану", "Сакраменто", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В 2010 году он становился чемпионом с "Лейкерс", в 2004-м был признан лучшим оборонительным игроком лиги.