Майкл Джордан: "Поддерживаю тех, кто хочет пользоваться правом на свободу слова"

Владелец "Шарлотт" Майкл Джордан, комментируя критику президента США Дональда Трампа в адрес игроков НБА и NFL, отметил важность свободы слова. По его словам, каждый может мирно выражать свое мнение и должен искать пути к мирному сосуществованию и сотрудничеству.

Ранее Трамп отменил традиционный визит чемпиона НБА "Голден Стэйт" в Белый дом. Также глава государства посоветовал владельцам клубов NFL увольнять игроков, не встающих при национальном гимне.

- Одним из фундаментальных прав, на которых строилась эта страна, была свобода слова, - цитирует Джордана The Charlotte Observer. - У нас есть старые традиции по поводу мирных протестов. Поэтому нельзя демонизировать и травить тех, кто пользуется своим правом мирно выражать свое мнение.

Сегодня, когда в стране и так существует раскол и ненависть, мы должны искать пути к сотрудничеству, поддерживать друг друга. Нельзя разделять общество еще больше.

Я поддерживаю комиссионера Адама Сильвера, НБА, игроков и всех людей, кто хочет пользоваться правом на свободу слова.