Майк Д'Энтони: "Юта" потрясающая умная команда"

Главный тренер "Хьюстона" Майк Д’Энтони остался доволен игрой команды в противостоянии с "Ютой" (4-1). Решающий пятый матч серии второго раунда плей-офф НБА "Рокитс" выиграл со счетом 112:102.

– "Юта" играла потрясающе в этой серии, – цитирует AFP Д’Энтони. – Митчелл великолепно навязывал нам борьбу. Мы несколько раз думали, что все решено, но каждый раз "Юта" возвращалась. Это потрясающая умная команда. Я очень уважаю этих ребят. Мы в финале конференции, что очень важно. Долго работали ради этого, но знаем, что еще не достигли главной цели.