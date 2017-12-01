Максим Шарифьянов: "Не вижу связи между качеством игры Мозгова и проведенными им временем на площадке"

Официальный представитель российского форварда "Бруклина" Тимофея Мозгова​ Максим Шарифьянов считает, что в действиях тренерского штаба американского клуба отсутствует логика. Также он считает, что нет никакой связи между количеством времени, проведенным российским игроком на паркете, и качеством игры.

– Игровое время Тимофея – это исключительно вопрос тренера, – цитируют "Известия" Шарифьянова. – Свои минуты в матчах с "Мемфисом" и "Хьюстаном" Мозгов сыграл хорошо. Но, на мой взгляд, Аткинсон предоставил их российскому центровому из-за ряда обстоятельств. Травмирован основной четвертый номер команды Уоллис-Джефферсон, а в игре с "Хьюстоном" отсутствовал другой тяжелый форвард – Демарре Кэрролл. Поэтому Мозгов провел много времени рядом с другим центровым Джарреттом Алленом. По сути "Бруклин" играл с двумя центровыми и это привело к печальным последствиям. В игре с "Мемфисом" три быстрых фола получил Зеллер. Поэтому я не вижу связи между качеством игры Тимофея и проведенными им на площадке минутами. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Понятно, что в распоряжении тренера есть три центровых и он должен расставлять приоритеты.