Лонзо Болл: "Леброн всегда был моим любимым игроком. Он берет на себя ответственность за команду"

Защитник "Лейкерс" Лонзо Болл отметил, что готов брать на себя вину за поражения команды. 19-летний баскетболист отметил, что именно такое воспитание он получал с самого детства.

– Брать вину на себя? Меня так воспитали, – цитирует ESPN Болла. – И я не собираюсь меняться. Да, это командная игра, мы все играем друг для друга, побеждаем и проигрываем все вместе. Но мне нравится брать вину на себя в случае неудач, меня так учили с детства.

Моим любимым игроком всегда был Леброн Джеймс. Он до сих пор играет так же, как и в день дебюта. И он всегда берет на себя ответственность.