"Лейкерс" уволили Купчака и Джима Басса и наняли Мэджика Джонсона

"Лейкерс" объявил о назначении легенды клуба Мэджика Джонсона на пост президента по баскетбольным операциям. Как следствие, "озерные" расстались с ранее отвечавшим за эту сферу Джимом Бассом и генеральным менеджером Митчем Купчаком. В пресс-релизе совладелица команды Джини Басс подчеркнула, что Джонсон будет подотчетен непосредственно. Также она выразила уверенность в том, что ему удастся вернуть клуб на былые высоты.

Купчак занимал пост генерального менеджера "Лейкерс" с сезона-1994/95, вместе с ним команда завоевала пять титулов. Джим Басс был назначен вице-президентом по баскетбольным операциям в 2005 году. Последний раз калифорнийцы выступали в плей-офф в сезоне-2012/13.