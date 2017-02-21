22:20 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Лейкерс" уволили Купчака и Джима Басса и наняли Мэджика Джонсона

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"Лейкерс" объявил о назначении легенды клуба Мэджика Джонсона на пост президента по баскетбольным операциям. Как следствие, "озерные" расстались с ранее отвечавшим за эту сферу Джимом Бассом и генеральным менеджером Митчем Купчаком. В пресс-релизе совладелица команды Джини Басс подчеркнула, что Джонсон будет подотчетен непосредственно. Также она выразила уверенность в том, что ему удастся вернуть клуб на былые высоты.

Купчак занимал пост генерального менеджера "Лейкерс" с сезона-1994/95, вместе с ним команда завоевала пять титулов. Джим Басс был назначен вице-президентом по баскетбольным операциям в 2005 году. Последний раз калифорнийцы выступали в плей-офф в сезоне-2012/13.

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Материалы REN-TV

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