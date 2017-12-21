"Лейкерс" прервал победную серию "Хьюстона", Харден набрал 51 очко

"Лейкерс" на выезде обыграл "Хьюстон" в матче регулярного чемпионата НБА - 122:116. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, который набрал 51 очко. В составе команды из Лос-Анджелеса отличился форвард Кайл Кузма, на счету которого 38 очков.

Отметим, "Лейкерс" прервал победную серию "Хьюстона", которая насчитывала 14 матчей.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" - "Лейкерс" - 116:122 (22:37, 37:26, 30:31, 27:28)

Х: Харден (51), Гордон (21), Ариза (18+11 подборов).

Л: Кузма (38), Бревье (21), Болл (16).