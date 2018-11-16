Лэй-ап Дерозана в матче с "Клипперс". Видео

"Лос-Анджелес Клипперс" переиграл "Сан-Антонио Спэрз" в матче регулярного чемпионата НБА.

Атакующий защитник "Спэрз" Демар Дерозан исполнил великолепный лэй-ап, развернувшись в воздухе на 360 градусов. Отметим, что игрок также стал результативным игроком встречи, набрав 34 очка.

"Сан-Антонио" потерпел третье поражение подряд и четвертое в последних пяти встречах.

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