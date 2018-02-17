Леброн Джеймс: "У меня большой дом в престижном районе, но даже на нем пишут "ниггер"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс в очередной раз заявил, что в США остро стоит проблема расизма. Тем не менее, баскетболист не намерен мириться с оскорблениям и намерен упорством и работой ответить на них.

– Я черный парень с большим количеством денег и домом в Брентводе, на котором мне написали слово "ниггер", чтобы я знал, что мне еще предстоит много работы, – цитирует Marca Леброна. – Независимо от того, как далеко зайдешь, всегда есть люди, которые хотят, чтобы ты все еще знал, что ты под ними. Можно либо согласиться, либо закрасить эту надпись и сделать ворота выше.