Леброн Джеймс: "Кливленд" не старается на протяжении всего матча"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс после поражения от "Индианы" (107:124) в матче регулярного чемпионата НБА отметил, что игроки не стараются на протяжении всей встречи. Он также добавил, что "Кавальерс" нужно быть более внимательными к тому, что происходит на площадке.

– Мы не стараемся на протяжении 48 минут, – приводит The Score слова Джеймса. – Как мы можем исправить наши проблемы? Нужно набрать хорошую форму, быть более внимательными к тому, что происходит на площадке. Есть много вещей, которые мы можем сделать.

Напомним, что "Кливленд" потерпел четвертое поражение подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.