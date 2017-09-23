Леброн Джеймс и Коби Брайант жестко раскритиковали Трампа

Форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс и бывший защитник "Лейкерс" Коби Брайант обрушились с резкой критикой на президента США Дональда Трампа. Ранее стало известно, что Трамп отменил приглашение в Белый дом для чемпионов НБА "Голден Стэйт", поскольку игрок "Уорриорз" Стефен Карри "сомневается" по поводу участия в мероприятии.

"Вранье. Стефен Карри сразу сказал, что не пойдет. Так что нет никакого приглашения. Посещение Белого дома было большой честью до того, пока там не появился ты", - обратился к Трампу Леброн Джеймс в своем Твиттере.

"Президент США, чье имя ассоциируется со ссорами и злобой. Чьи слова провоцируют раздор и ненависть. Он не сможет "сделать Америку снова великой", - написал Брайант в Твиттере.