Коби Брайант: "Всегда мечтал увидеть свою игровую майку под крышей арены "Лейкерс"

Бывший защитник "Лейкерс" Коби Брайант рассказал о своей мечте детства. По его словам, он всегда хотел увидеть свою майку под сводами арены клуба.

- Будучи ребенком, я мечтал о том, что моя майка будет висеть под крышей арены "Лейкерс", - цитирует пресс-служба клуба Брайанта. - Но я не мог себе представить, что их там будет две.

Во вторник пресс-служба НБА сообщила, что "Лейкерс" выведут из обращения 8-й и 24-й номера, под которыми за команду выступал Брайант. Церемония состоится 18 декабря. В этот день калифорнийцы примут в матче регулярного чемпионата против "Голден Стэйт".