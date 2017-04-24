Коби Брайант: "Не скучаю по баскетболу"

Легендарный защитник "Лейкерс" Коби Брайант признался, что не скучает по баскетболу. 38-летний американец летом прошлого года завершил карьеру после 20 лет в команде из Лос-Анджелеса.

- Нет, я не скучаю, - сказал Брайант в эфире передачи "Доброе утро, Америка". - Это безумие. Я начал играть, когда мне было 2 года. Потом я играл в течение 20 лет в НБА, и все, что я узнал, до сих пор со мной. Так что игра действительно никогда не покидала меня. Физически, да. Но эмоционально и то, что я пишу, вытекает из баскетбола. Так что игра все еще часть меня. Во-вторых, спортсмены понимают, что всегда есть конец карьеры. И это нормально. Конечно, очень трудно расстаться с тем, что ты делал половину своей жизни. Но после становишься тем, кто ты есть. Нужно чувствовать, что делаешь, и понимать тот момент, когда ты уже не тот. Надеюсь, все спортсмены смогут это понять.