"Кливленд" уступил "Сакраменто"

"Кливленд" на своем паркете проиграл "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА. "Кингз" выиграл третью встречу кряду.

В других встречах "Филадельфия" обыграла "Детройт" благодаря 38 очкам атакующего защитника Джимми Батлера, а "Шарлотт" прервал победную серию "Денвера".

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Филадельфия" – 111:117 (27:28, 41:28, 22:33, 21:28)

Д: Гриффин (31 + 12 подборов), Драммонд (21), Джексон (13)

Ф: Батлер (38), Симмонс (18 + 14 подборов), Мускала (18), Редик (18)

"Шарлотт" – "Денвер" – 113:107 (24:25, 40:28, 23:26, 26:28)

Ш: Уокер (21), Паркер (19), Монк (16)

Д: Мюррей (20), Йокич (16 + 11 подборов), Бизли (16), Миллсэп (16)

"Кливленд" – "Сакраменто" – 110:129 (27:38, 39:28, 23:30, 21:33)

К: Кларксон (26), Секстон (23), Беркс (22)

С: Фокс (30 + 12 передач), Хилд (25), Багли (17)