08:10 | Баскетбол — НБА

"Кливленд" проиграл "Бостону", "Вашингтон" одолел "Нью-Йорк"


В матче регулярного чемпионата НБА "Бостон" нанес поражение "Кливленду" со счетом 102:88.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Кливленд" – 102:88 (32:21, 23:26, 26:21, 21:20)

Б: Розир (20), Смарт (15), Тэйтум (15), Браун (14), Хорфорд (11), Ирвинг (11).

К: Джеймс (19), Корвер (15), Грин (13), Смит (10), Томпсон (10).

"Вашингтон" – "Нью-Йорк" – 121:103 (33:32, 31:31, 26:14, 31:26)

В: Бил (27), Уолл (25), Гортат (21), Моррис (11), Саторански (10).

Н: Бизли (20), Порзингис (16), О’Куинн (13), Кантер (12), Макдермотт (10), Джек (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/

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