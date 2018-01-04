"Кливленд" проиграл "Бостону", "Вашингтон" одолел "Нью-Йорк"

В матче регулярного чемпионата НБА "Бостон" нанес поражение "Кливленду" со счетом 102:88.
НБА
Регулярный чемпионат
"Бостон" – "Кливленд" – 102:88 (32:21, 23:26, 26:21, 21:20)
Б: Розир (20), Смарт (15), Тэйтум (15), Браун (14), Хорфорд (11), Ирвинг (11).
К: Джеймс (19), Корвер (15), Грин (13), Смит (10), Томпсон (10).
"Вашингтон" – "Нью-Йорк" – 121:103 (33:32, 31:31, 26:14, 31:26)
В: Бил (27), Уолл (25), Гортат (21), Моррис (11), Саторански (10).
Н: Бизли (20), Порзингис (16), О’Куинн (13), Кантер (12), Макдермотт (10), Джек (10).