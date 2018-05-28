"Кливленд" обыграл "Бостон" и вышел в финал плей-офф НБА

"Кливленд" на выезде обыграл "Бостон" в седьмом матче финала Восточной конференции НБА - 87:79. Лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс провел на площадке 48 минут, набрал 35 очков, 15 подборов и 9 передач.

"Кливленд" вышел в финал в пятый раз в своей истории и в четвертый раз подряд. В 2016 году команда выиграла титул. В этом сезоне "Кавальерс" в финальной серии встретится с победителем пары "Голден Стэйт" - "Хьюстон" (3-3).

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Седьмой матч

"Бостон" - "Кливленд" - 79:87 (26:18, 17:21, 13:20, 23:28)

Б: Татум (24), Хофорд (17), Моррис (13).

К: Джеймс (35+15 подборов), Грин (19), Смит (12).

Счет в серии: 3-4.