"Кливленд" обменял Джефферсона и Фелдера в "Атланту"

"Кливленд" обменял форварда Ричарда Джефферсона и разыгрывающего Кея Фелдера в "Атланту", сообщает ESPN. Также "Кавальерс" отдал "Хокс" два пика второго раунда драфта.

В свою очередь "Кливленд" получил права на форварда Димитриоса Аграваниса и атакующего защитника Сергея Гладыря. Отмечается, что благодаря этому "Кавс" сохранили порядка 12 миллионов долларов налоговых платежей и сократил состав до 15 гарантированных контрактов.

"Атланта" скорее всего, отчислит Джефферсона и Фелдера сразу после официального обмена.