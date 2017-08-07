Китайский бизнесмен заинтересован в покупке "Бруклина"

Председатель компании, работающей в сфере интернет-коммерции, Джо Цай заинтересован в приобретении клуба "Бруклин Нетс", утверждает New York Post. Состояние китайского бизнесмена оценивается в 8,6 миллиардов долларов.

В конце прошлой недели в СМИ появилась информация, что россиянин Михаил Прохоров рассчитывает продать "Бруклин" за 2 миллиарда долларов.

Тем не менее, ранее Прохоров, который в 2015 году стал единоличным владельцем клуба и его арены, заявил, что не собирается продавать контрольный пакет акций, речь якобы шла о продаже только миноритарного пакета.