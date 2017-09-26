Кармело Энтони: "У меня нет обиды или злобы в отношении "Никс"

Форвард "Оклахомы" Кармело Энтони после обмена из "Никс" отметил, что у него остались хорошие отношения с прошлым клубом. Он также добавил, что для него пришла пора начинать свою главу в своей карьере.

Напомним, вчера "Нью-Йорк" подтвердил обмен Энтони в "Оклахому". Взамен "Никс" получили центрового Энеса Кантера, форварда Дага Макдермотта и драфт-пик второго раунда.

– Победа, ничья или поражение, я был с командой в каждом матче. Я выходил и отдавался борьбе, делал это в каждой игре, – приводит ESPN слова Энтони. – Было много внимания и слухов, так что мне иногда нужно было искать возможности, чтобы разобраться с тем, что происходит.

Мне кажется, болельщики все понимают и вряд ли станут говорить что-то плохое в мой адрес. Они понимают, каково это – играть в Нью-Йорке. В спорте иногда наступает время, когда вы идете разными путями. И у меня нет никакой злобы или обиды. Нет отрицательных чувств между мной и клубом. Сейчас я здесь, в "Оклахоме". Пришла пора начать новую главу.

Энтони 10 раз участвовал в Матчах звезд НБА, в 2013-м становился самым результативным игроком сезона. Также он является обладателем золота трех Олимпиад в составе сборной США. В минувшем сезоне ветеран принял участие в 74 матчах регулярки, в среднем набирая 24,8 очка, делая 6,6 подбора и 3,1 передачи.