Как "Клипперс" играет против Лонзо Болла. Видео

Сегодня проходит матч регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Клипперс". За хозяев площадки дебютировал Лонзо Болл, против которого соперник играет очень агрессивно. В частности Патрик Беверли совершил очевидный фол против молодого баскетболиста. С решением арбитра он оказался не согласен.

За две четверти Болл набрал 3 очка, сделал 8 подборов и одну передачу, проведя 18 минут на паркете.