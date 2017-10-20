Как "Клипперс" играет против Лонзо Болла. Видео

Сегодня проходит матч регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Клипперс". За хозяев площадки дебютировал Лонзо Болл, против которого соперник играет очень агрессивно. В частности Патрик Беверли совершил очевидный фол против молодого баскетболиста. С решением арбитра он оказался не согласен.
За две четверти Болл набрал 3 очка, сделал 8 подборов и одну передачу, проведя 18 минут на паркете.
Patrick Beverly and Lonzo Ball going at it👀👀– NBA Inside Stuff (@NBAInside_Stuff) 20 октября 2017 г.
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