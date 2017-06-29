"Хьюстон" объявил о переходе Пола из "Клипперс"

"Хьюстон" объявил о переходе разыгрывающего Криса Пола из "Клипперс". В обмен калифорнийцы получат защитников Патрика Беверли и Лу Уильямса, форварда Сэма Деккера и пик первого раунда драфта-2018 (защищенный в топ-3). Ранее о сделке сообщал авторитетный инсайдер Адриан Войнаровски.

Пол согласился воспользоваться опцией о продлении контракта на следующий год, чтобы эта сделка состоялась. За предстоящий сезон 32-летний баскетболист заработает 24,2 миллиона долларов. Ранее предполагалось, что Пол расторгнет соглашение и станет неограниченно свободным агентом этим летом.

Отмечается, что Пол очень хотел сыграть в одной команде с лидером "Хьюстона" Джейсом Харденом, что и позволило состояться этому обмену. В минувшем сезоне "Рокитс" добрались до полуфинала плей-офф Западной конференции, уступив "Сан-Антонио" (2-4). "Клипперс" вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв "Юте" (3-4).

"Спэрз" также назывались в числе основных претендентов на Пола. Разыгрывающий принял участие в 61 матче регулярного чемпионата в прошлом сезоне, в среднем набирая 18,1 очка, делая 9,2 передачи, 5,0 подбора и 2,0 перехвата. В семи играх плей-офф на его счету 25,3 очка, 9,9 передачи, 5,0 подбора и 1,7 перехвата.