Худший данк в карьере Дрэймонда Грина. Видео

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин умудрился не реализовать бросок без сопротивления в четвертом матче серии против "Хьюстона" (92:95, 2-2). Грин получил мяч под кольцом, однако в момент броска попал в ближнюю дужку кольца.

Rough night for Draymond 😂 pic.twitter.com/ZU3T63jhGb – Bleacher Report (@BleacherReport) 23 мая 2018 г.