08:50 | Баскетбол — НБА

Худший данк в карьере Дрэймонда Грина. Видео

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Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин умудрился не реализовать бросок без сопротивления в четвертом матче серии против "Хьюстона" (92:95, 2-2). Грин получил мяч под кольцом, однако в момент броска попал в ближнюю дужку кольца.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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LLL71

Это что-то из разряда невероятного чтоли? Наши российские мастера во всех видах спорта так делают. Конечно у футболистов лучше это получается, но это наверное из-за того, что они много тренируются.

10:37

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