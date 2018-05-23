Худший данк в карьере Дрэймонда Грина. Видео

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин умудрился не реализовать бросок без сопротивления в четвертом матче серии против "Хьюстона" (92:95, 2-2). Грин получил мяч под кольцом, однако в момент броска попал в ближнюю дужку кольца.
Rough night for Draymond 😂 pic.twitter.com/ZU3T63jhGb– Bleacher Report (@BleacherReport) 23 мая 2018 г.
LLL71
Это что-то из разряда невероятного чтоли? Наши российские мастера во всех видах спорта так делают. Конечно у футболистов лучше это получается, но это наверное из-за того, что они много тренируются.
10:37