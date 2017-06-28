Харрелл и еще три игрока станут частью обмена Криса Пола

Форвард "Хьюстона" Монтрез Харрелл перейдет в "Клипперс", утверждает LA Times. 23-летний баскетболист станет частью обмена Криса Пола. Калифорнийцы также получат за своего разыгрывающего защитников Патрика Беверли и Лу Уильмса, форварда Сэма Деккера и пик первого раунда драфта-2018 (защищенный в топ-3).

В минувшем сезоне Харрелл принял участие в 57 матчах, в среднем набирая 9,1 очка, делая 3,8 подбора и 1,1 передачи.

Кроме того, "Рокитс" выменяли на деньги троих игроков – форварда "Атланты" Райана Келли, защитника "Далласа" Деандре Лиггинса и Тима Куотермана из "Портленда". Все они также войдут в эту сделку.