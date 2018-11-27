Харден в пятом сезоне набирает за матч более 50 очков. Видео

Разыгрывающий защитник "Хьюстона" Джеймс Харден стал самым результативным игроком матча регулярного чемпионата НБА против "Вашингтона". 29-летний американец записал на свой счет 54 очка, 8 подборов и 13 результативных передач. Это его лучший результат в этом сезоне. Тем не менее, такая высокая результативность не спасла его команду от третьего поражения кряду.

Харден в пятом сезоне за один матч набирает более 50 очков. По информации ESPN, еще только двое игроков в истории делали такое.