Грегг Попович: "Нужно увеличить штрафы для тех, кто отвлекает игроков соперника"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович считает, что НБА должна жестче наказывать тех, кто отвлекает игроков во время матча. Он выразил это мнение в связи с инцидентом во время матча "Вашингтона" с "Нью-Йорком", когда ассистент наставника "Уизардз" Сидни Лоу помешал защитнику "Никс" Кортни Ли, за что был оштрафован на 5 тысяч долларов, а "Вашингтон" заплатил 15 тысяч.

– Это неспортивное поведение, это по-детски и неуместно, – цитирует The Score Поповича. – Не должно быть такого. Это они еще легко отделались. А если бы речь шла о решающей встрече плей-офф? Возможно, после этого уволили бы тренера. Возможно, одна из команд выиграла бы серию. Когда о таком задумываешься, кажется, ради этого не жалко пяти или десяти тысяч долларов. Штрафы должны быть больше, и все сидели бы на своих местах. Я десять лет говорю об этом, а люди продолжают шуметь на скамейках, когда кто-то бросает трехочковый.