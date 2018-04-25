"Голден Стэйт" обыграл "Сан-Антонио" и вышел в полуфинал Западной конференции НБА

"Голден Стэйт" вышел в полуфинал Западной конференции НБА. В пятом матче серии "Уорриорз" выиграл у "Сан-Антонио" 97:91 и победил во всей серии – 4-1. В четвертой четверти хозяева вели "+15", но гостям удалось сократить отставание до двух очков. Тем не менее, "Голден Стэйт" не позволил сопернику еще приблизиться. В полуфинале конференции команда сыграет с "Нью-Орлеаном".

НБА

Плей-офф

Первый раунд

"Голден Стэйт" – "Сан-Антонио" – 99:91 (22:20, 27:18, 30:27, 20:26)

Г: Дюрант (25), Томпсон (24), Грин (17 + 19 подборов).

С: Олдридж (30 + 12 подборов), Миллс (18), Андерсон (10), Жинобили (10).

Счет в серии: 4-1.