"Голден Стэйт" обыграл "Портленд" и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

В четвертом матче 1/8 финала плей-офф НБА "Голден Стэйт" одержал победу над "Портлендом" (103:128), обеспечив себе выход в следующую стадию. Гости в первой четверти набрали 45 очков, повторив рекорд плей-офф.

Самым результативным игроком встречи лидер "Уорриорз" Стефен Карри, который набрал 37 очков. В составе "Трэйл Блэйзерс" наибольшее количество баллов набрал защитник Дэмиан Лиллард - 34.

В четвертьфинале "Голден Стэйт" встретится с победителем пары "Клипперс" - "Юта" (2-2).

НБА

Плей-офф

1/8 финала

"Портленд" - "Голден Стэйт" - 103:128 (22:45, 26:27, 32:34, 23:22)

П: Лиллард (34), Амину (25), Напьер (14)

Г: Карри (37), Грин (21), Томпсон (18), Уэст (12).

Счет в серии: 0-4.