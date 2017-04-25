"Голден Стэйт" обыграл "Портленд" и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

В четвертом матче 1/8 финала плей-офф НБА "Голден Стэйт" одержал победу над "Портлендом" (103:128), обеспечив себе выход в следующую стадию. Гости в первой четверти набрали 45 очков, повторив рекорд плей-офф.
Самым результативным игроком встречи лидер "Уорриорз" Стефен Карри, который набрал 37 очков. В составе "Трэйл Блэйзерс" наибольшее количество баллов набрал защитник Дэмиан Лиллард - 34.
В четвертьфинале "Голден Стэйт" встретится с победителем пары "Клипперс" - "Юта" (2-2).
НБА
Плей-офф
1/8 финала
"Портленд" - "Голден Стэйт" - 103:128 (22:45, 26:27, 32:34, 23:22)
П: Лиллард (34), Амину (25), Напьер (14)
Г: Карри (37), Грин (21), Томпсон (18), Уэст (12).
Счет в серии: 0-4.