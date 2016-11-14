"Голден Стэйт" может обменять Клэя Томпсона в "Бостон"?

Руководство "Голден Стэйт" может рассмотреть варианты с обменом защитника Клэя Томпсона. Об этом сообщил комментатор и экс-игрок "Бостона" Брайан Калабрини. Томпсон два последних сезона участвовал в Матчах звезд лиги. В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата 26-летний баскетболист в 80 матчах в среднем набирал 18,8 очка, делая 2,9 подбора и 2,5 передачи. Также на его счету 24,3 очка при 3,7 подбора и 2,3 передачи в 24 играх плей-офф.

– На выходных я слышал, что Клэй Томпсон может быть доступен для обмена. И я слышал, что слухи связывают его с командой в зеленом, – сказал в эфире SiriusXM NBA Radio Скалабрини. – Это может быть правдой. Не понимаю, почему нет? Невозможно выиграть чемпионат в противостоянии с Кайри и Леброном без хорошего защитника под кольцом.

Предполагается, что в сделке также будет участвовать "Филадельфия". "Бостон" отдаст Джея Краудера и Эйвери Брэдли с пиком первого раунда драфта-2017 "Голден Стэйт". "Уорриорз" затем используют пик, чтобы заполучить качественного "большого".

Впрочем, различные источники поставили под сомнение справедливость слухов. Отмечается, что таким образом "Бостон" может пытаться привлечь к себе внимание. "Селтикс" очень заинтересованы в том, чтобы усилиться игроком со "звездным" потенциалом.