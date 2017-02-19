Глен Робинсон – победитель конкурса по броскам сверху

Защитник "Индианы" Глен Робинсон III стал победителем конкурса по броскам сверху в рамках звездного уик-энда в Новом Орлеане. В финале он обошел Деррика Джонса из "Финикса". Напомним, что Джонс был приглашен на соревнования из Лиги развития, до этого он лишь раз появлялся на площадке во встречах НБА.

Центровой "Клипперс" Деандре Джордан запомнился данком через диджейский пульт, во время которого ему ассистировал DJ Khaled. Прошлогодний финалист конкурса Аарон Гордон из "Орландо" выбыл из борьбы уже в первом раунде, не сумев завершить одну из своих попыток (а другую реализовав с четвертого подхода).

Напомним, что защитник "Миннесоты" Зак Лавин, выигрывавший конкурс два последних года, не принимал участия в звездном уик-энде из-за травмы.