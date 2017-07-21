Газоль согласовал с "Сан-Антонио" трехлетний контракт

Центровой Поу Газоль согласовал трехлетний контракт с "Сан-Антонио", сообщает в Твиттере инсайдер Эдриан Войнаровски. Испанец пошел на понижение зарплаты ради подписания многолетнего контракта. Ранее он отказался от опции продления на сезон с зарплатой 16,2 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне 37-летний Газоль принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата. В среднем за игру он набирал по 12,4 очка и делал 7,8 подбора. В плей-офф Газоль сыграл в 16 матчах, набирая 7,7 очка и совершая 7,1 подбора в среднем за игру.