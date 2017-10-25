Форварда "Юты" оштрафовали на 15 тысяч долларов за удар в пах соперника

Форвард "Юты" Джо Инглс оштрафован на 15 тысяч долларов за удар в пах центрового "Оклахомы" Стивена Адамса, сообщает официальный сайт НБА. Инцидент произошел в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА, в котором "Джаз" одержали победу - 96:87.

Кроме того, форвард "Финикса" Джош Джексон оштрафован на 35 тысяч долларов за угрожающий жест в адрес болельщика и использование неподобающих выражений. Джексон, обратившись в сторону трибун, показал воображаемое нажатие на спусковой крючок во время гостевого матча с "Клипперс" (88:130).