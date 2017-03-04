06:24 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Филадельфия" взяла верх над "Нью-Йорком"

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"Филадельфия" нанесла поражение "Нью-Йорку" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 105:102. В параллельной встрече "Торонто" взял верх над "Вашингтоном" – 114:106.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Нью-Йорк" – 105:102 (29:35, 34:18, 16:28, 26:21)

Ф: Шарич (21 + 10 подборов), Андерсон (19), Ковингтон (16).

Н: Томас (21), Роуз (20), Энтони (18), Порзингис (18).

"Вашингтон" – "Торонто" – 106:114 (27:35, 26:27, 25:17, 28:35)

В: Уолл (30), Бил (27), Портер (18).

Т: Дерозан (32 + 13 подборов), Пауэлл (21), Джозеф (15).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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