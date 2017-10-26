"Филадельфия" потерпела четвертое поражение в сезоне

"Хьюстон" обыграл "Филадельфию" со счетом 105:104 в матче регулярного чемпионата НБА. "Сиксерс" потерпели четвертое поражение в пяти проведенных играх на старте сезона.

В составе победителей дабл-дабл на счету Джеймса Хардена (27 очков и 13 передач), 29 очков записал на свой счет Эрик Гордон. 20 подборов у Клина Капелы. У "Филадельфии" 22 очка набрал Джей. Джей. Редик, 21 очко у Джоэля Эмбиида.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Хьюстон" – 104:105 (33:31, 21:25, 26:23, 24:26)

Ф: Редик (22), Эмбиид (21), Ковингтон (20)

Х: Гордон (29), Харден (27 + 13 передач), Клинт Капела (16 + 20 подборов)