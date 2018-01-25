"Филадельфия" обыграла "Чикаго", "Финикс" уступил "Индиане"

"Юта", несмотря на дабл-дабл центрового Андре Драммонда, в овертайме переиграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах "Индиана" выиграла у "Финикса", "Филадельфия" оказалась сильнее "Чикаго", "Нью-Орлеан" обыграл "Шарлотт".

21-летний австралийский разыгрывающий "Филадельфии" Бен Сиимонс оформил трипл-дабл, записав на свой счет 19 очков, 17 подборов и 14 результативных передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Юта" - 95:98 ОТ (24:24, 25:19, 15:22, 25:24, 6:9)

Д: Драммонд (30 + 24 подбора), Смит (14), Харрис (13)

Ю: Митчел (15), Гобер (15), Инглс (13)

"Индиана" - "Финикс" - 116:101 (32:18, 31:26, 36:21, 17:36)

И: Янг (22), Оладипо (21), Сабонис (21)

Ф: Джексон (20), Дэниэлс (19), Букер (19)

"Филадельфия" - "Чикаго" - 115:101 (25:16, 30:25, 30:26, 30:34)

Ф: Эмбиид (22), Шарич (21 + 10 подборов), Симмонс (19 + 17 подборов + 14 передач)

Ч: Портис (22 + 11 подборов), Лавин (21), Миротич (15)

"Шарлотт" - "Нью-Орлеан" - 96:101 (21:32, 32:24, 20:20, 23:25)

Ш: Ховард (22 + 16 подборов), Уокер (20), Камински (16)

Н: Холидэй (19), Дэвис (19), Казинс (16 + 13 подборов)