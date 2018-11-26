Фанаты "Филадельфии" хотят запретить посещение матчей своей команды звезде реалити-шоу

Болельщики "Филадельфии" собирают голоса с целью запретить модели Кендалл Дженнер посещение матчей своего клуба.

Бывшая девушка форварда "76-х" Бена Симмонса пришла поддержать команду в субботнем матче против "Кливленд". И именно в этом матче "Филадельфия" впервые в сезоне проиграла дома (112:121). Теперь болельщики убеждены, что это не совпадение.

23-летняя Кендалл Дженнер - американская супермодель, участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" на американском телевидении.

После участия в реалити-шоу в 2014 году девушка стала суперзвездой телевидения и интернета: у нее около 27 миллионов фолловеров в твиттере и почти 100 миллионов подписчиков в Инстаграме.

В 2015 году мировые СМИ сообщали о романтических отношениях звезды шоу-бизнеса с действующим чемпионом "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном.

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