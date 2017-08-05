Энес Кантер: "Не хочу уходить из "Оклахомы"

Центровой "Оклахома-Сити" Энес Кантер отметил, что он любит болельщиков команды. По его словам, он часто слышит о том, что может быть обменян в другой клуб.

- Вокруг меня постоянно появляются слухи о моем обмене в другой клуб, - цитирует Hoopshype Кантера. - Я был обменян в "Охлахому", после этого каждый год появляются слухи о моем обмене. Сложно описать то, как я люблю болельщиков команды, всех людей здесь. Я отношусь к ним как к семье, это не просто слова. Но я не могу повлиять на решение руководства.