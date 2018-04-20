Джоэл Эмбиид: "Мне нравится играть на выезде и заставлять толпу молчать"

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид после третьего матча серии первого раунда плей-офф НБА с "Майами" рассказал, что очень любит играть в гостях. В прошедшей встрече "Сиксерс" выиграли со счетом 128:108, а Эмбиид набрал 23 очка.

– Всегда приятно разгромить соперника. Мне нравится играть на выезде и заставлять толпу молчать. Я думаю, моя статистика в гостевых играх даже лучше, чем в домашних, – цитирует ESPN Эмбиида. – Наша цель? Выход в финал плей-офф. У нас есть довольно хорошие шансы достичь этого. Мы достаточно сильны.

"Филадельфия" ведет в серии 2-1. Следующий матч пройдет 21 апреля.