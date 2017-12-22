Джеймс в паузе матча "Кливленд" - "Чикаго" искал конфеты для дочери

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс во время паузы в матче регулярного чемпионата НБА против "Чикаго" (115:112) занимался поисками конфет для своей дочери Жури. 3-летний ребенок лидера "Кавальерс" вместе с мамой находилась рядом со скамейкой команды из Огайо.

Джеймс спросил нескольких болельщиков, о том, есть ли у них сладости. Получив утвердительный ответ, он попросил передать конфеты его дочери.

Отметим, что Джеймс провел на паркете 39 минут, набрав 34 очка, сделав 6 подборов и отдав 9 передач. "Кливленд" в этой встрече семиматчевую победную серию "Чикаго". За аналогичный период "Кавальерс" одержали 6 побед.