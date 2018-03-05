13:35 | Баскетбол — НБА

Джеймс – о получении Брайантом премии "Оскар": "Мы больше, чем "заткнись и стучи мячом"

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Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс поздравил бывшего игрока "Лейкерс" Коби Брайанта с завоеванием "Оскара". В Твиттере лидер "Кавальерс" с помощью хэштегов написал: "Мы больше, чем "заткнись и стучи мячом" и "Ты продолжай сидеть и смотреть".

Напомним, что в феврале после комментария Джеймса о Дональде Трампе ведущая Fox News посоветовала баскетболисту "заткнуться и стучать мячом".

Сегодня анимационный короткометражный фильм "Дорогой Баскетбол" (Dear Basketball), основанный на жизни и карьере Брайанта, стал победителем "Оскара" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм". Бывший баскетболист выступил в роли продюсера ленты.

Оскароносный Коби. Брайант получил признание киноакадемии

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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muchacho

Заткнись, и стучи мячом.

15:12

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