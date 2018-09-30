Джей Ар Смиту запретили демонстрировать рекламную татуировку

НБА запретила защитнику "Кливленда" Джей Ар Смиту во время матчей показывать татуировку с логотипом одного из производителей одежды. Недавно баскетболист сделал наколку на правой ноге.

– Мне сказали, что буду оштрафован за каждую встречу, в которой не закрою татуировку. Чиновники НБА – это что-то немыслимое, – цитирует Смита ESPN.

Напомним, что по правилам, игроки не могут на открытых частях тела показывать логотипы коммерческих компаний.

В 2013 году защитник Иман Шамперт уже выбревал себе на голове логотип производителя спортивной одежды. По требованию лиги, ему пришлось от него избавиться.