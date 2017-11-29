Дуэйн Уэйд: "Не рыдаю из-за того, что не смог провести всю карьеру в одной команде"

Игрок "Кливленда" Дуэйн Уэйд не расстроен, что не провел всю свою карьеру в одном клубе. Напомним, что баскетболист с 2003 по 2016 год выступал за "Майами", после чего один сезон провел в "Чикаго", а летом подписал контракт с "Кавальерс".

– Да, все случилось иначе, чем я предполагал, – цитирует The Sun Sentinel Уэйда. – Но вряд ли вы можете с уверенностью сказать, что произойдет завтра. Таков путь карьеры игрока НБА. Я доволен тем, что показал за 13 лет в "Майами". Думал ли я, что сменю 3 клуба за последние 3 года? Нет, конечно. Но я не сижу, и не рыдаю из-за этого. Оглядываясь назад, я хочу видеть только хорошие моменты, зачем смотреть на плохие?