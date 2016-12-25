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Дрэймонд Грин: "До сих пор не понимаю, почему меня дисквалифицировали в серии против "Кливленда"

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Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин подчеркнул, что до сих пор не понимает причины дисквалификации во время финальной серии против "Кливленда" (3-4). 26-летний американец старается не думать об этом.

- Я всегда отреагирую, если кто-то перешагнет через меня. Я до сих пор смотрю на тот эпизод и не понимаю причины удаления, - приводит The Undefeated слова Грина. - В данном случае от меня ничего не зависело, каждому свое. Стараюсь не думать об этом, потому что уже нельзя ничего изменить. Но никогда не забуду этот инцидент.

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