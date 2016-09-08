Док Риверс: "Пирс перед завершением карьеры должен подписать контракт с "Бостоном" хотя бы на день"

Главный тренер "Клипперс" Док Риверс считает, что форвард его команды Пол Пирс должен завершить карьеру в качестве игрока "Бостона", где провел большую часть карьеры, включившей в себя 18 сезонов в НБА. 38-летний Пирс еще не определился, будет ли продолжать карьеру.

– Если я считаю, что игрок не способен больше выступать, я так и говорю, – цитирует AFP Риверса. – Но я думаю, что Пол еще может играть. Если же он решит уйти, то должен подписать контракт с "Бостоном" хотя бы на один день. Это очень важно для всех. Мы должны это провернуть. Думаю, в НБА поймут. Пирс должен завершить карьеру игроком "Бостона". Вряд ли кто-то станет с этим спорить.