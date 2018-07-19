Дэвид Блатт: "Надеюсь, Мозгов получит игровое время в "Орландо"

Тренер "Олимпиакоса" Дэвид Блатт отметил, что Тимофей Мозгов уже может гордиться своей карьерой. По его словам, в "Орландо" у российского центрового может получиться попасть в состав.

- Надеюсь, у него будет шанс играть в новом сезоне. Это очень важно для таких опытных игроков, как Тимофей, - приводят "Известия" слова Блатта. - Он уже немало сделал в баскетболе и может гордиться своей карьерой. Я знаю, что в сезоне-2014/15 он помог "Кливленду" дойти до финала НБА. Но после этого он по разным причинам практически не получал игровой практики. Возможно, в "Орландо" ситуация изменится. Хочется верить, что он еще будет получать удовольствие от баскетбола в НБА.