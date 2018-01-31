"Детройт" прервал неудачную серию, обыграв "Кливленд"

"Детройт" на своем паркете переиграл "Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА. Это первая победа "Пистонз" после серии из восьми поражений. Дабл-даблами отметились форварды хозяев Стэнли Джонсон и Андре Драммонд.
В других встречах "Хьюстон" выиграл у "Орландо", а "Нью-Орлеан" проиграл "Сакраменто". В составе "Рокитс" разыгрывающий Джеймс Харден набрал 60 очков и оформил трипл-дабл, став первым игроком в истории, кому это удалось.
НБА
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Кливленд" - 125:114 (33:27, 26:36, 30:21, 36:30)
Д: Джонсон (26 + 10 подборов), Буллок (22), Драммонд (21 + 22 подбора)
К: Джеймс (21), Фрай (20), Томас (19)
"Хьюстон" - "Орландо" - 114:107 (27:30, 27:25, 36:33, 24:19)
Х: Харден (60 + 10 подборов + 11 передач), Капела (12 + 13 подборов), Грин (11)
О: Спейтс (17), Хезонья (17), Мак (15)
"Нью-Орлеан" - "Сакраменто" - 103:114 (29:25, 33:36, 23:29, 18:24)
Н: Дэвис (23 + 13 подборов), Холидэй (21), Кларк (20)
С: Рэндолф (26 + 12 подборов), Куфос (17 + 17 подборов), Темпл (15)
Дополнительная информация
- Кливленд Кавальерс
- Хьюстон Рокитс
- Орландо Мэджик
- Детройт Пистонз
- Нью-Орлеан Пеликанс
- Сакраменто Кингз
- Джеймс Харден
- Андре Драммонд