Деррик Роуз: "Мне бы хотелось вернуться в "Никс"

Разыгрывающий "Кливленда" Деррик Роуз заявил, что надеялся остаться в "Никс" после прошлого сезона. Напомним, что клуб не предложил новый контракт 29-летнему баскетболисту. Отметим, что сегодня "Нью-Йорк" обыграл "Кавальерс" со счетом 114:95.

– Мы ждали, что "Никс" предложит новый контракт, но ничего не произошло, – цитирует New York Daily News Роуза. – Мне бы очень хотелось вернуться. Мне нравилось играть там, пусть мы и не были лучшей командой. Мне нравился город, болельщики и все остальное. Они изменились. Я знаю, что это бизнес, но теперь они могут посмотреть, как я играю в "Кливленде".

"Никс" обыграли "Кливленд", Порзингис набрал 32 очка //

"Кливленд" показал худший старт сезона с Леброном в команде